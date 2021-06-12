Kahramanmaraş'ta gürültü kavgası kanlı bitti!
Kahramanmaraş'ta gürültü yaptıkları gerekçesiyle çıkan kavgada 2 inşaat işçisi silahla yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2021, 14:37 12.06.2021, 18:22
İddiaya göre, Duraklı Mahallesi 20106 Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, ikametinin karşı tarafında çalışan inşaat işçileri O.T. ve A.K. ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, O.T. ve A.K'yi silahla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı inşaat işçilerini kentteki hastanelere kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yakaladıkları şüpheliyi emniyete götürdü.
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