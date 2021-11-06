Kahramanmaraş’ta güvecin tartışmasında kan aktı!

Kahramanmaraş’ta komşular arasında güvercin yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Yaşanan silahlı kavgada kardeş oldukları öğrenilen iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre olay Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında güvercin yüzünden bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekilirken, F.Ç. ve M.Ç. kardeşler, komşuları M.T. ile İ.T. kardeşleri yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından yaralı kardeşler Yörükselim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı M.T. ile İ.T. kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken M.T. ile İ.T.’yi yaralayan F.Ç. ve M.Ç. kardeşler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

