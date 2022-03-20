Kahramanmaraş’ta güvercin sevdalısı!
Kahramanmaraş’ta güvercin sevdalı olan Cengiz Kutacun, soğuk geçen şu günlerde güvercinlere olan sevgisi yüreğini ısıtıyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 15:47 20.03.2022, 17:32
İşe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesindeki 300 güvercinine gözü gibi bakan Kutacun, güvercin sevgisiyle dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan güvercin sevdalı Cengiz Kutacun, küçüklükten beri güvercinlere ayrı bir sevgisi olduğunu söyledi.
Konuşmasının devamında Kutacun, Kahramanmaraş’ta olan güvercin besleme kültürüne de değindi.
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