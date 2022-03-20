Kahramanmaraş’ta güvercin sevdalısı!

İşe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesindeki 300 güvercinine gözü gibi bakan Kutacun, güvercin sevgisiyle dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan güvercin sevdalı Cengiz Kutacun, küçüklükten beri güvercinlere ayrı bir sevgisi olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Kutacun, Kahramanmaraş’ta olan güvercin besleme kültürüne de değindi.