Kahramanmaraş'ta güz dönemi kurslarına kayıtlar başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları güz dönemi kayıtları 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları güz dönemi kayıtları 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren başlıyor. KAMEK kurslarına kayıtlar 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, Özel İdare İş Merkezi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde 14 dalda vereceği kurslarla hem sanata ve kültürel gelişime hem de aile ekonomisine bu yılda katkı sunmayı sürdürecek.
KAMEK Kursları bünyesinde Necip Fazıl Kısakürek Kurs Merkezi’nde; Kağıt Rolyef, Ahşap Boyama, Aşçı Yardımcılığı, Resim(Karakalem) ve Tezhip dallarında kurs verilecek.
Özel İdare Kurs Merkezinde ise; Keman, Kanun, Ney, Ud, Ritim, Takı Tasarım, Fotoğrafçılık, Ardunio Robotik Kodlama ve Yazarlık Atölyesi dallarında kurs verilecek.
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