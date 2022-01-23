Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.