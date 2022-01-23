Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2022, 10:15
Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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