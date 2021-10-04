Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2021, 15:10
Edilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Geben Mahallesi orman yolunda Fahri D. (76), idaresindeki 58 TD 388 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç toprak zemine çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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