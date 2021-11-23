Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.11.2021, 19:32
Edinilen bilgiye göre, Durmuş K. idaresindeki 46 FA 251 plakalı otomobili ile Andırın yolu üzerinde seyir halinde iken Karbasan mevkiine Atıf K. yönetimindeki 46 DR 348 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil kayalara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Havva U. (18) yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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