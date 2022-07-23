Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hacı F. idaresindeki 01 F 0135 plakalı hafif ticari aracıyla Kanuni Mahallesi Şehit Mehmet Tahtalı Caddesi üzerinde seyir halinde iken Mustafa D. yönetimindeki 46 ACG 810 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.