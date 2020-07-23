Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Elbistan-Çoğulhan Karayolu’nda Doğanköy Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. İşte detaylar...
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2020, 09:43 23.07.2020, 09:55
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Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu’nda Doğanköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 06 BH 7216 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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