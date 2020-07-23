Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu’nda Doğanköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 06 BH 7216 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.