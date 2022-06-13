Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç toprak zemine çarptı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Ayvalı Barajı mevkiinde ismi öğrenilemeyen sürücü, yönetimindeki hafif ticari araçla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç, toprak zemine çarparak ancak durabildi. Kazada araçta bulunan biri bebek 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.