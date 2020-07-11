Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Elbistan'da Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki yaşlı adam hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Ş'nin kullandığı 46 ACN 576 plakalı hafif ticari araç, Battalgazi Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ay Cuma Öztürk'e çarptı.



Kazada ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahalesi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER: ALİ ÖZTÜRK