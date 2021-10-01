Kahramanmaraş’ta hafta sonu su kesintisi uyarısı

KASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumartesi 00.00 ile Pazar 05.00 saatleri arasında depo bakım onarım çalışması nedeniyle Barbaros, Piri Reis, Yunus Emre, Şehit Abdullah Çavuş, Vadi, Ağcalı, Boğaziçi, Tekerek, Haydarbey, Abdülhamidhan mahallelerinde su kesintisi olacaktır.”