Kahramanmaraş’ta hafta sonu yoğunluğu!
‘Maraş’ dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş’ta hafta sonu yoğunluğu.
KAHRAMANMARAŞ 08.08.2021, 16:28 08.08.2021, 19:46
Tarihi konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Kahramanmaraş’a gelenler, Tarihi kapalı Çarşı da yoğunluk oluşturdu.
Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta turizmi de canlandı. Birçok yerli ve yabancı turistin tercih ettiği tarihi kent Kahramanmaraş, adeta ziyaretçi akınına uğradı.
Birçok tarihi ve turistik noktaya ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçiler en başta Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşını ziyaret ediyor.
Kente uğrayan turist sayısının yüksek olması nedeniyle çarşı ve pazar esnafı da memnun.
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Namaz Vakti 08 Ağustos 2021
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|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
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|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Altay
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|4. Antalyaspor
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|13. Başakşehir
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Rizespor
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|18. Sivasspor
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|19. Trabzonspor
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|2. Altınordu
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|3. Ankara Keçiörengücü
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|4. Ankaragücü
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|5. Erzurumspor
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|6. Balıkesirspor
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|7. Bandırmaspor
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|8. Boluspor
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|9. Bursaspor
|0
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|10. Denizlispor
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|11. Eyüpspor
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|0
|12. Gençlerbirliği
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|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
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|15. Menemenspor
|0
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|16. Samsunspor
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|17. Tuzlaspor
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|18. Ümraniye
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|19. İstanbulspor
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|Takımlar
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|1. Arsenal
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|2. Aston Villa
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|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leeds United
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|10. Leicester City
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|11. Liverpool
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|12. Man City
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|13. M. United
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|14. Newcastle
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|15. Norwich City
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|P
|1. Deportivo Alaves
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cádiz
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|6. Celta de Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Granada
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|0
|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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