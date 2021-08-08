Kahramanmaraş’ta hafta sonu yoğunluğu!

Tarihi konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Kahramanmaraş’a gelenler, Tarihi kapalı Çarşı da yoğunluk oluşturdu.





Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta turizmi de canlandı. Birçok yerli ve yabancı turistin tercih ettiği tarihi kent Kahramanmaraş, adeta ziyaretçi akınına uğradı.



Birçok tarihi ve turistik noktaya ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçiler en başta Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşını ziyaret ediyor.

Kente uğrayan turist sayısının yüksek olması nedeniyle çarşı ve pazar esnafı da memnun.