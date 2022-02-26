Kahramanmaraş’ta Hair Fast ile geniş kapsamlı yarışma düzenlenecek
Gerçekleştirilen Oda Seçimi İle Kısa Bir Süre Önce Göreve Gelen Kahramanmaraş Berberler Kuaförler Ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç Kent Genelindeki Çalışmalarına Hızlı Bir Şekilde Start Verdi.
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2022, 16:58
Türkiye Genelinden Katılımla Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek Olan Hair Fast İle Geniş Kapsamlı Yarışma Düzenleyeceklerini Söyleyen Başkan Özkömeç Tüm Meslektaşlarımızı Şehrimize Bekliyoruz İfadelerine Yer Verdi.
Kahramanmaraş Berberler Kuaförler Ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç Yarışmanın Detaylarını Aksu Haber’e Paylaştı.
Namaz Vakti 26 Şubat 2022
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|23
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