Kahramanmaraş’ta hamsi tüketimi arttı!
Kahramanmaraş’ta günde bir buçuk ton hamsi tüketiliyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 15:50 08.01.2021, 19:31
Alabalık üretiminde Türkiye’de İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta, tatlı su balığının yanı sıra deniz balığı da tüketiliyor.
Onikişubat ilçesi Şazibey Halk Pazarındaki balıkçı olan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kentte hamsi tüketiminin arttığını söyledi.
Sarı, “Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre aynı seyrediyor. Hamsinin kilosu 25 lira. Balıklara zam yok, denizden çıkan balık 10 saat sonra kentimize geliyor. Günlük bir buçuk ton hamsi geliyor ve bir günde tükeniyor" dedi.
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