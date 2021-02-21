Kahramanmaraş'ta havaya ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde silahlarıyla havaya ederek vatandaşların hayatını tehlikeye atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu ilçesinde havaya silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan V.K. (24) ve H.K. (23) Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edildi.

Onikişubat ilçesinde de bir kişinin silahla yaralanması ve bir ikametgahın zarar görmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada A.B. (20) ve K.S'nin (20) olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri iki ayrı operasyonla 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına alırken olaylarda kullanıldığı tespit edilen 4 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve K.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.