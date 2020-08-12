Kahramanmaraş'ta havaya ateş eden kişi yakalandı!
Kahramanmaraş'ta, havaya ateş ederek etrafı rahatsız eden şüpheli polis tarafından yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2020, 13:47 12.08.2020, 13:54
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde bir iş yeri önünde havaya ateş ederek etrafı rahatsız eden kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, araştırmalarının ardından tespit ettiği şüpheli S.T'yi yakaladı.
Babasıyla alacak-verecek meselesi olduğunu ve iş yeri önünde havaya ateş ettiğini itiraf eden S.T. hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme ve ruhsatsız silah taşıma" suçundan adli işlem başlatılarak, idari yaptırım uygulandı.
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