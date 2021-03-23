Kahramanmaraş'ta hayırsever 'Veresiye Defteri' satın aldı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Osmanlı'dan kalan geleneği sürdüren hayırsever, bir bakkaldan veresiye borcunun yazılı olduğu defterleri satın aldı.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 14:43 23.03.2021, 16:47
Yörükselim mahallesindeki bir bakkala giden hayırsever, vatandaşların bakkala olan borçlarını ödedi.
Yörükselim Mahallesi'nde bakkal işleten Halid Elisa, vatandaşların 10 bin 700 lira borcu olduğunu, akşamüstü gelen bir kişinin bu borçları ödeyerek veresiye defterini alıp gittiğini söyledi.
Elisa, borcu ödenen vatandaşlara haber verdiklerini ve onların da mutlu olduklarını, "Allah razı olsun" diyerek dua ettiklerini sözlerine ekledi.
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