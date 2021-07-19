Kahramanmaraş’ta hayvan pazarında arife yoğunluğu

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı.



Kurbanlık alımlarını son güne bırakan vatandaşlar, sıcak havaya rağmen pazarlardaki çadırlarda bütçelerine uygun hayvanları almaya çalışıyor.





Pazarda kurbanlık hayvan satan Erdoğan Kar, satışlardan memnun olduğunu söyledi.



Binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu pazarda, besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.





