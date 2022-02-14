Kahramanmaraş’ta hazırlanan sevgililer günü buketi görenlerin şaşırttı!
Bir çiçekçi, 14 Şubat'ta sevgiliye alınacak hediyelerin başında gelen çiçek buketini farklı bir tasarımla hazırlamaya karar verdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.02.2022, 17:24 14.02.2022, 18:59
Çiçekçi esnafı Ayşegül Kodaz’ın hazırladığı bukette Euro kullandı ve sosyal medyada 20 bin liradan satışa sundu.
Çiçek, kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, bir kişi de sevgilisine hediye etmek için çiçeği satın aldı.
Sevgililer günün de farklı bir buket yapmak için Euro kullandığını belirten kodaz, beklediğinin üzerinde de bir ilgi gördüğünü söyledi.
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