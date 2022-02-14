Kahramanmaraş’ta hazırlanan sevgililer günü buketi görenlerin şaşırttı!

Çiçekçi esnafı Ayşegül Kodaz’ın hazırladığı bukette Euro kullandı ve sosyal medyada 20 bin liradan satışa sundu.

Çiçek, kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, bir kişi de sevgilisine hediye etmek için çiçeği satın aldı.

Sevgililer günün de farklı bir buket yapmak için Euro kullandığını belirten kodaz, beklediğinin üzerinde de bir ilgi gördüğünü söyledi.