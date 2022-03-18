Kahramanmaraş’ta hırsızlık şebekesi çökertildi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli tarihlerde 6 farklı mahallede hırsızlık yapan şüphelileri yakaladı.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2022, 18:31
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı 6 farklı mahallede hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen JASAT ve asayiş timleri, yapmış olduğu araştırma kapsamında şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Elbistan Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine operasyon yapan ekipler, F.G.(24), H.A.B.(18), E.Ç.(23) ve Y.T’yi (24) yakaladı. Diğer şüpheliler M.A.Ö.(36), C.A.T.(17) ve M.K’nin (22) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalınan eşyaların birçoğunu bulan ve el koyan ekipler, çalıntı eşyaları satın alan 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
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