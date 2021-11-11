Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı!

Çiçek Mahallesinde ikamet eden şahıs, Elbistan JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan araştırmalar neticesinde yakalandı. 21 yaşındaki M.Ö isimli şahıs gözaltına alınarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, “halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.” Denildi.