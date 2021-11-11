Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve 15 yıl 46 ay 22 gün kesinleşmiş cezasının olduğu tespit edilen M.Ö hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 16:35 11.11.2021, 17:00
Çiçek Mahallesinde ikamet eden şahıs, Elbistan JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan araştırmalar neticesinde yakalandı. 21 yaşındaki M.Ö isimli şahıs gözaltına alınarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, “halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.” Denildi.
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