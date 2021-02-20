Kahramanmaraş'ta hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci talebe yetişemiyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oturan kadın girişimci, merak saldığı ve hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde talebi karşılayamayacak noktaya geldi.

KAHRAMANMARAŞ 20.02.2021, 13:43 20.02.2021, 14:36
Kahramanmaraş'ta hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci talebe yetişemiyor
Kahramanmaraş'ta hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci talebe yetişemiyor
Kahramanmaraş'ta hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci talebe yetişemiyor

İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki üç çocuk annesi Cennet Polat, 2014'te televizyonda izlediği programdan etkilenerek evinin bir odasında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Ürettiği mantarları arkadaşlarına hediye eden Polat, ürünleri beğenen yakınlarının tavsiyesiyle manav ve marketlere satış yapmaya başladı.

Taleplerin artmasıyla 2017'de işini büyütmeye karar veren Polat, kentteki elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan eşinin de desteğiyle tesisini 100 metrekarelik bir alana taşıdı.

Polat, yaptığı açıklamada, üretime başladığı ilk yıl başarısızlığa uğradığını ancak bunun kendisini yıldırmadığını söyledi.

Hatay'dan hazır aldıkları ve tesisin içerisine yerleştirdikleri mantar kompostlarına çocuk gibi baktıklarını ifade eden Polat, yaklaşık 45 gün sonra ise ilk verimi aldıklarını dile getirdi.

- Ayda 45 bin liralık gelir elde etti

Yılın sadece üç aylık kış döneminde üretim yaptığını anlatan Polat, bu süreçte elde ettiği yaklaşık 4 ton mantardan aylık 45 bin lira kazandığını belirtti.

Bir sonraki yıl daha da azmettiğini ve eşiyle Antalya'ya gidip oradaki üreticilerden destek alarak kendisini daha da geliştirdiğini anlatan Polat, "Şükürler olsun şu anda yüzde 100 verim aldık. Hobi olarak başladığım işimde şimdi marketlere iş yetiştiremez hale geldim.

Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Polat, kentin ilk kadın mantar yetiştiricileri arasında yer aldığını aktararak imkanlar dahilinde işlerini daha da büyütmek için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hedefinin bölgenin en büyük mantar yetiştiriciliği tesisini kurmak olduğuna işaret eden Polat, mantarın kilogramını toptan 13, perakende olarak ise 15 ile 20 lira arasında sattığını sözlerine ekledi.

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