Kahramanmaraş'ta hortum paniği!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2020, 18:06 24.06.2020, 19:33
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İlçeye bağlı Gavur Gölü'nde mevkisinde ortaya çıkan hortum, tarlada çalışan bir çiftçi tarafından görüntülendi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, ilginç görüntü oluşturdu.
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tarım arazisinde ortaya çıkan hortum bir çiftçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçeye bağlı Gavur Gölü'nde mevkisinde ortaya çıkan hortum, tarlada çalışan bir çiftçi tarafından görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, ilginç görüntü oluşturdu. #kahramanmaraş #aksutv #aksutvhaber
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