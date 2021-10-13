Kahramanmaraş’ta içme suyu şebekesi patladı yol çöktü

Onikişubat İlçesi Tekerek ve Marif Mahallesi arasında yer alan 20. sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, sularının kesilmesiyle KASKİ ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede yapmış olduğu incelemede ana boruda çatlak tespit etti. Çatlaktan sızan basınçlı su nedeniyle yolun büyük bölümü çöktü. İş makineleriyle yaklaşık 3 metre derinliğinde yer alan şebeke hattına ulaşan ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu ana borudaki hasarlı bölümü değiştirdi. Yaşanan arızanın giderilmesinin ardından şebeke hattına su verilirken, çöken yol ekipler tarafından tekrar eski haline getirildi.

Ana içme suyu hattında yaşanan arızanın giderilmesiyle tekrar sularına kavuşan bölge halkı ise, KASKİ ekiplerine teşekkür etti.