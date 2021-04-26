Kahramanmaraş’ta iftar sofralarını meyan şerbeti serinletiyor.

Bölgede doğal olarak yetişen meyan kökünün bazı işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen şerbet, iftar sofralarını süslüyor.

Kendine has aroması, yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği bulunan şerbet, ramazanda da vatandaşların iftar sofralarında en çok tercih ettiği içecekler arasında yerini alıyor.

Kahramanmaraş’ın göbeğinde meyan kökü şerbeti satan Hakan Ateş ramazan ayında taleplerin fazla olduğunu belirtti.

HABER—EMRE ATAÇ