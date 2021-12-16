Kahramanmaraş’ta ikamet yangını korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Gazipaşa Mahallesi Şehit İlbey Caddesi üzerinde bulunan ikamette bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için imcelemenin sürdüğü öğrenildi.