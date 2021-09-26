Kahramanmaraş’ta iki araç çarpıştı!

Alınan bilgilere göre Şehit Ali Dalkara Parkı kavşağı istikametine seyir halinde olan M.H.( Suriye) sevk ve idaresindeki 46 MA 4036 plakalı araç, Pekeller kavşağından Dr. Mustafa Bey istikametine seyir halinde olan sürücü E. B. sevk ve idaresindeki 01 DMF 16 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza E.B idaresindeki otomobil yan yatması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle 4’ü çocuk toplam 12 kişi hafif yaralandı.

Yaralanandan 11’i Suriye uyruklu birinin ise Türk olduğu belirtildi.

Maddi hasar meydana gelen kazada yaralılar en yakın sağlık kuruluşuna götürülerek ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.