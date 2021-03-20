Kahramanmaraş'ta iki grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2021, 23:19 20.03.2021, 23:56
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Y.Ö, E.Ö ve E.G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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