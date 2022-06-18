Kahramanmaraş’ta iki kişi 30 yıl 8 Ay hapis cezasına çarptırıldı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılanan 2 kişiye, 30 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2022, 14:07 18.06.2022, 16:45
İlçe merkezinde işyeri sahibi R.G’yi (22) zorla dışarı çıkarıp telefonunu aldıkları iddiasıyla yargılanan T.B (34) ile S.P’nin (23) Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma karara bağlandı.
Tutuklu sanıklar T.B., ile S.P. ve taraf avukatları katıldığı davada son sözü sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti ise, sanıkları gece vakti yağma suçundan 11’er yıl hapis cezasına, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4yıl 4’er ay hapis cezası olmak üzere toplam 15’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı.
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