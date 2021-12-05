Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.12.2021, 13:37
M.K. idaresindeki 46 U 3303 plakalı otomobiliyle Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nden Doğukent Mahallesi’ne seyir halinde iken Küçük Sanayi Sitesi 6. Cadde kavşağında Ş.D. yönetimindeki 46 MA 3021 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü M.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yeni Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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