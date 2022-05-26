Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 15:00
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi ilçesi Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde O.S.T. yönetimindeki otomobil ile Ö.K. idaresindeki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle her ili sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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