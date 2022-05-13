Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 13:16
Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 20 ABH 012 plakalı otomobiliyle Gaziantep çevre yolu üzerinde seyir halinde iken DSİ 20. Bölge Müdürlüğü nizamiye çıkışında S.K. yönetimindeki 34 DNN 053 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle 20 ABH 012 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. ile sürücü S.K yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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