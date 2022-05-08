Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Adana yolu üzerinde N.B idaresindeki 35 KTL 25 plakalı otomobil ile F.B yönetimindeki 35 AJA 269 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.