Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi üzerinde M.D. idaresindeki otomobil ile M.A.D. yönetimindeki otomobille SGK kavşağında çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle sürücü M.D. ile S.S.D, M.E.D, H.E.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.