Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Ak Mahallesi Adana yolu 6. kilometresinde H. A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobiliyle Türkoğlu istikametine seyir halinde iken kavşaktan servis yoluna dönmek isteyen B. T. yönetimindeki 46 AEB 714 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle sürücüler ile birlikte M. A., İ. Y., C. T., F.Y. T., N. T. ile M. T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.