Kahramanmaraş’ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Kahramanmaraş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 14:38
Edinilen bilgiye göre, Y.A.Ç. idaresindeki 44 EJ 677 plakalı otomobiliyle Gayberli Mahallesi üzerinde seyir halinde iken sürücü S.T. yönetimindeki 46 DJ 021 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 46 DJ 021 plakalı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü S.T ile yanında bulunan Z.T ve D.N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl şehir Hastanesi Ek Binası’na (Yörük Selim) kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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