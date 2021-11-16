Kahramanmaraş’ta il koordinasyon kurulu tanıtım toplantısı yapıldı!
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’ne bağlı odaların Kahramanmaraş temsilcilerinden oluşan il koordinasyon kurulu tanıtım toplantısı mimarlar odasında düzenlenen programla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 17:27 16.11.2021, 19:04
Oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda bundan sonraki süreçte şehrin tüm sorunlarına il koordinasyon kurulu olarak ışık tutacaklarına vurgu yapıldı.
Program sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Başkanı aynı zamanda Mimarlar Odası Başkanı olan Yunus Emre Kaçamaz tüm oda temsilcileriyle ilk defa bir araya geldiklerine vurgu yaparak bundan sonraki süreçte şehir adına yapılabilecek her konuda il koordinasyon kurulu olarak yer alacaklarının altını çizdi.
Namaz Vakti 16 Kasım 2021
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|11
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|11
|11
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|11
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|10
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|11
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