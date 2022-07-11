Kahramanmaraş’ta ilgi çeken gelin başı!

Kadın kuaförü olarak şehirde hizmet veren gözde Ağaoğlu ve Betül Özkan geliştirdikleri proje ile ilgi topladıTarih ve turizm zenginlikleriyle bilinen Kahramanmaraş’ta ilginç bir tanıtım etkinliği düzenlendi.

TARİHİ KAPALI ÇARŞI’DA GELİN BAŞI YAPTILAR

Kadın kuaförü olarak şehirde hizmet veren gözde Ağaoğlu ve Betül Özkan geliştirdikleri proje ile ilgi topladı.

Şehrin meydanında yer alan kapalı çarşı önünde gerçekleştirdikleri etkinlikte gelin başı yaptılar. Vatandaşlar tarafından ilgi gören etkinlik sonrası model gelin ile birlikte şehrin caddelerinde gezdiler.

“AMAÇ KAHRAMANMARAŞ’TAKİ TARİHİ MEKANLARA DİKKAT ÇEKMEK”

Proje hakkında bilgi veren Ağaoğlu; “Şehrimizin tarihi dokularını tanıtmak için projemiz kapsamın tüm tarihi mekanlarda bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” Dedi.