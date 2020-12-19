Kahramanmaraş'ta ilginç olay! Abisinden kaçayım derken evde kilitli kaldı...
Kahramanmaraş İsmet Paşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda 6. katında Irak asıllı bir kadın abisi ile tartışınca pencereden yan daireye geçmek istedi. Bunu gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İsmet Paşa Mahallesinde bir apartmanın 6. katında bulunan ikamet penceresinden 25-30 yaşlarında bir bayanın yardım istediği görülmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve 112 intikal etti.
Yardım isteyen kadının yabancı uyruklu olduğu öğrenilmesiyle, olay yerine Psikolog ve tercüman çağrıldı.
Irak uyruklu S. F. H. (30) isimli bayanın 6. katta bulunan dairede kardeşi ve abisi ile tartıştığı, bu sebeple evin penceresinden yan evin penceresine geçtiği, girdiği dairede mahsur kaldığı anlaşıldı.
Mahsur kalınan boş dairenin kapısı çilingir ile açılarak Bayan polis tarafından muhafaza altına alındı. Kadının abisi ve kardeşi gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Ailenin Ülkemize pasaport ile geldikleri, bir işyerinde çalıştıkları öğrenildi.
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