Kahramanmaraş’ta ilginç olay! Aralık ayında, incir ağacı meyve verdi
Mevsiminin geçmesine rağmen meyve veren incir ağacı görenleri hayrete düşürdü.
KAHRAMANMARAŞ 12.12.2020, 14:01 12.12.2020, 15:15
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi'nde iki evin arasındaki incir ağacı kış mevsiminde meyve verdi.
Mart ve Nisan ayında olgunlaşması Ağustos ayında meyve vermesi gereken incir havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle kış ortasında çiçek açıp meyve verdi.
Bazı vatandaşların dilek tutmak için incir ağacından incir aldığını belirten mahalle esnaflarından Cengiz Emlik ‘ben bu ağacı bildim bileli bu ağaç hep incir vermektedir’ dedi.
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