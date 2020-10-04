Kahramanmaraş’ta ilk defa ikinci el kitapların satıldığı kitap mezatı düzenlenecek!
Kahramanmaraş’ta bir ilke imzan atacak olan sahaf Ömer Faruk Günay, eski kitapları açık artırmayla 1 TL’den satışa sunacak.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2020, 14:32
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Kahramanmaraş’ta ilk defa ikinci el kitapların satıldığı kitap mezatı düzenlenecek.
Kahramanmaraş’ta bir ilke imzan atacak olan sahaf Ömer Faruk Günay, eski kitapları açık artırmayla 1 TL’den satışa sunacak.
Günay, aksu habere, cumartesi yapılacak olan mezat hakkında bilgiler verdi.
Dükkân kısa sürede eski kitap meraklılarının durağı haline gelmiş gözüküyor.
Osmanlı dönemindeki kitaplardan, Abdülhamithan dönemine ait albümlere kadar çok sayıda eser 1 TL’den itibaren satışa sunuluyor.
Haber: Gökhan Çalı
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