Kahramanmaraş’ta ilk iftarlarında ihtiyaç sahipleri kebap ikram ettiler

Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki Üç Kardeşler restoran ekonomik durumu olmayan ve kebap yeme imkanı olmayan kişilere Ramazan ayının ilk iftarında kebap ikram etti.

3 kardeşler restoranın geleneksel hale getirdiği iftar programıyla, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri ilk iftarını kebapla açtı.

Dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda sofraların paylaşılması gerektiğini vurgulayan 3 Kardeşler İşletme Sahibi Davut Akdere, “bu gibi sosyal faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.