Kahramanmaraş’ta ilk iftarlarında ihtiyaç sahipleri kebap ikram ettiler
Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki Üç Kardeşler restoran ekonomik durumu olmayan ve kebap yeme imkanı olmayan kişilere Ramazan ayının ilk iftarında kebap ikram etti.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 11:36 03.04.2022, 14:35
Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesindeki Üç Kardeşler restoran ekonomik durumu olmayan ve kebap yeme imkanı olmayan kişilere Ramazan ayının ilk iftarında kebap ikram etti.
3 kardeşler restoranın geleneksel hale getirdiği iftar programıyla, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri ilk iftarını kebapla açtı.
Dayanışma ve paylaşma ayı ramazanda sofraların paylaşılması gerektiğini vurgulayan 3 Kardeşler İşletme Sahibi Davut Akdere, “bu gibi sosyal faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
|13. Gaziantep FK
|31
|41
|14. Kasımpaşa
|31
|39
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|28
|34
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|28
|31
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|28
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22