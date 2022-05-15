Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi
Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası bugün yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2022, 13:17 15.05.2022, 15:39
3 gün boyunca Kahramanmaraş’ta madalya ve milli takıma seçilme hakkı için kıyasıya mücadele eden genç sporcular hırslarıyla dikkat çekti.
Şampiyonayla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz şu sözlere yer verdi.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’da Kahramanmaraş’a bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
63 ilden 1500 sporcunun katılım sağladığı şampiyona final müsabakalarının ardından sona erdi.
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