Kahramanmaraş’ta ilk teravih namazı heyecanı
Kahramanmaraş'ta da ramazan ayının ilk teravihinde camilere akın eden vatandaşlar, namaz başlayıncaya kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 12:51
İlk teravih namazı, tüm İslam aleminde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da huzur içerisinde kılındı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti.
Vatandaşların büyük bölümü Türkiye'nin en büyük camileri arasındaki Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar daha sonra teravih namazını kıldı.
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
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|40
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|38
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|28
|38
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|35
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|28
|35
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|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
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|30
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|28
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|O
|P
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|72
|2. M.City
|29
|70
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|28
|59
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|28
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|5. Tottenham
|29
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|50
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|30
|48
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|30
|46
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|29
|36
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|27
|36
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|29
|35
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|33
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|29
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|30
|30
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|30
|29
|17. Everton
|27
|25
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|30
|22
|19. Burnley
|27
|22
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|17
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|P
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|29
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|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
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|29
|54
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|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
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|41
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|40
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|36
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|32
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|32
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|28
|17. Cadiz
|29
|27
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|26
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|22
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