Kahramanmaraş’ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kahramanmaraş’ta 2021-2022 Eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası Kutlama programı düzenlendi.

Program kapsamında İl Milli Eğitim müdürü Yusuf kahraman tarafından Atatürk Anıtına Çelenk sundu.

Ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak program sonlandırıldı.

Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf kahraman eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından ise kutlamalar bu yıl hizmet vermeye başlayan Dulkadiroğlu İlkokulu’nda sürdürüldü.

Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yüz yüze eğitim uygulamasının ne pahasına olursa olsun sürdürülmesi gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Yüz yüze eğitim sürdürmemiz gerekiyor. Ben de az da olsa bir eğitimci sayılırım. İlköğretim mutlaka yüz yüze olması gereken bir eğitimdir. Tabii ki uzaktan eğitim zorunlu nedenle 1,5 yıldır uyguluyoruz. Ama yüz yüzü eğitimin yerini hiçbir şey almaz. Hele hele ilkokulda mutlaka yüz yüze eğitim olması gerekir. Bu yüz yüze eğitim uygululamasını ne pahasına olursa olsun sürdürmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz eğitim diyoruz, öğretim demiyoruz. Eğitim davranış değişikliği kazandırmaktır, davranış değişikliği kazandırabilmek için de röl modellere ihtiyaç vardır, yüz yüze eğitim sürmesi ihtiyaç vardır. Bu yüzden de bu olağan üstü şartlarda koronavirüs sıkıntısının yaşandığı bu günlerde herkesin duyarlı olması lazım. Tüm öğretmenlerin ve velilerin de duyarlı olması lazım. Ve bu salgın sırasında mutlaka bir yer açık kalacaksa sadece okulların açık kalmasını sağlamak bile çok önemli. Geçen yıl eğitimde sıkıntılar yaşadık, eğitimde başarı düştü 1 yıl hakikaten kaybedilmiş bir yıl olarak değerlendirilebilir. Tekrar bu duruma düşmememiz lazım. Ne pahasına olursa olsun eğitimi sürdürmemiz lazım ve her günde daha kaliteli bir eğitim verme çabası içerisinde olmamız lazım. Dünya rekabet içerisinde, insanlar birbiriyle rekabet içerisinde, bu rekabet ortamında bir gün bile geri kalmak çok ciddi maliyetlere sebep olmaktadır.”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, ise şunları söyledi: “Hükümetimiz her zaman olduğu gibi bu son bütçesinde de en büyük payı yine eğitime aktarmıştır. Eğitim her zaman önde tutulmuştur, önde de tutulacaktır. Kahramanmaraş’ımız genelimizde fiziki anlamda 600’ü aşkın okulumuz yeniden yapılmış ve büyük onarımdan geçirilmiştir. Şu anda da onlarca okulumuzun inşaası devam ediyor. Amaç tekli eğitime geçebilmektir. Tekli eğitime geçebilmek için fiziki ortamlarımızı yeterli hale getirmemezi gerekiyor. Çünkü dünyada mekan denmiştir. Bu anlamda da okullarımızın yurtlarımızın yapımı ve gerekli her türlü teçhizatla donatılmaları hususunda azami gayret, azami çalışmalar sarf edilmektedir.”

Yüz yüze eğitime yeniden başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, da şöyle konuştu.

“Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu anlamlı haftada, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin, büyük bir fedakârlık ve azimle hizmet veren öğretmenlerimizin ilk öğretim haftalarını yürekten kutluyorum. Biliyoruz ki; milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şart, eğitimdir. Bu anlamda en büyük gayemiz ise hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında millî ve manevî değerlerine sahip çıkan, sorgulayan nesiller yetiştirebilmektir. Bu kapsamda son yıllarda gerçekleştirilen yenilikler ile eğitim sistemimiz daha modern bir yapıya kavuşturulmuştur” dedi.

Vali Coşkun, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bilindiği üzere salgın tehlikesi henüz tam anlamıyla geçmiş değil. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının yüz yüze devam etmesi tedbirlere sıkı sıkıya uymamıza bağlı. Lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet gösterelim, tedbiri elden bırakmayalım. Ayrıca, Koronavirüs salgını sebebiyle uzun bir sürenin sonunda yeni bir eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımız için okullarımızda da gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ailelerimiz ve öğretmenlerimizin de gerekli hassasiyeti göstererek, çocuklarımızın ve tüm halkımızın sağlığını korumak amacı ile aşılarını olacaklarına ve kurallara da sıkı sıkıya bağlı kalacaklarına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemize milletimize, eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize dolayısıyla tüm kıymetli Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, başarılarla dolu sağlıklı bir eğitim yılı olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından ise ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu çeşitli gösteriler izlendi. Okulun gezilmesiyle tamamlanan etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, TBMM Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 2.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekili Ali Arif Yenipınar, öğrenciler ve veliler katıldı.