Kahramanmaraş'ta inşaat iskelesi araçların üzerine devrildi

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi, Doktor Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin dış cephe bölümündeki çalışması nedeniyle kurulan demir iskele devrildi.

İşçilerin mola vaktine denk gelen olayda, demir bloklar sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi.



Cadde üzerinde park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, olay anında kaldırımın boş olması ise olayı bir faciayı önledi.