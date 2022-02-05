Kahramanmaraş’ta insansız hava araçlarının 10 gün süreyle yasaklandı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımı 10 gün süreyle yasaklandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 10:28 05.02.2022, 12:08
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "4 Şubat 2021 Cuma 00.01'den 13 Şubat Pazar saat 08.00'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|23
|36
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Kasımpaşa
|24
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Eyüpspor
|21
|37
|5. Bandırmaspor
|21
|36
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Bursaspor
|21
|23
|16. Menemen Belediyespor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|22
|29
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|22
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11