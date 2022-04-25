Kahramanmaraş’ta iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kahramanmaraş’ta aynı işyerinde çalışan mesai arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 23:01
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Yamaçtepe Mahallesi Turgut Özel Bulvarı üzerinde B.B (20) ile T.K (30) arasında bıçaklı kavga çıktı.
Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan T.K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı KSÜ Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybetti.
Asayiş ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan B.B, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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