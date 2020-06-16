Kahramanmaraş'ta iş kazası! 15 metre yükseklikten düşen işçi...
Kahramanmaraş'ta 15 metre yükseklikten düşen işçi, yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 17:18 16.06.2020, 17:25
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Alınan bilgiye göre, kentteki bir işletmenin bant yolunda meydana gelen arızayı M.D. (35), yaptığı çalışma sonrası bölgeden ayrılmak istediği sırada yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.D. tedavi altına alındı.
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